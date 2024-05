Petrobras volta a pesar e Ibovespa mira queda ainda por conta de NY fraca

O Ibovespa sobe moderadamente, seguindo a valorização módica das bolsas americanas após o recorde da véspera, na esteira de dados de inflação menos fortes do que o esperado. Nesta quinta-feira, novos indicadores norte-americanos reforçaram a ideia de que há espaço para que o Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) comece a cortar os juros neste ano.

A moderação do Índice Bovespa reflete ainda a queda das ações da Petrobras, após subirem mais cedo. Os papéis caem com menos força do que a vista no fechamento de ontem, em torno de 6,00%, após a demissão do presidente Jean Paul Prates, da estatal, refletindo receio dos investidores de maior interferência política na empresa. Há incertezas em relação a como será conduzida a Petrobras na nova gestão.

"Passado o primeiro susto, o mercado agora aguarda os próximos passo em relação ao que será o novo comando da Petrobras, ao que será implementado", avalia Mônica Araujo, estrategista de Renda Variável da InvestSmart XP.