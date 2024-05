Ouro recua, com dólar forte e aparente realização de lucros

O ouro recuou nesta quinta-feira, 16, após duas sessões de alta, prejudicado pelo fortalecimento do dólar e em meio a uma aparente realização de lucros, enquanto o metal precioso permanece em nível historicamente elevado.

O ouro para junho fechou em baixa de 0,39%, em US$ 2.385,50 a onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Pela manhã, o preço do contrato mais líquido do ouro chegou a avançar, mas foi perdendo ímpeto ao longo do dia, conforme o dólar se firmava em alta contra divisas desenvolvidas. Pela manhã, dados mistos sobre auxílio-desemprego e produção industrial contribuíram para a alta da moeda americana.