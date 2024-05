Lindbergh apresenta PL que tira dos limites fiscais verba para prevenção de desastres naturais

O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ), um dos vice-líderes do governo no Congresso, apresentou um projeto de lei complementar que tira dos limites do arcabouço fiscal e da meta de resultado primário as verbas para prevenção de desastres naturais e mitigação de mudanças climáticas, na esteira da tragédia causada pelas enchentes no Rio Grande do Sul. A proposta também reserva uma parcela do Orçamento da União para essas ações.

O governo tem apresentado uma série de medidas focadas na recuperação do RS, Estado devastado pelas fortes chuvas, mas também há movimentação no Congresso para impulsionar projetos que tratam do tema de forma mais ampla.

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), determinou a instalação de comissão especial para uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC), que destina 5% das emendas parlamentares individuais para o socorro imediato de catástrofes ambientais. O colegiado, contudo, é dominado pelo PL e não tem nenhum petista em cargo relevante.