Gastos de brasileiros com cartão no exterior crescem 33,3% no 1º trimestre, mostra Abecs

Os gastos de brasileiros com cartões no exterior cresceram no primeiro trimestre de 2024, segundo a Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs). As movimentações realizadas através das modalidades crédito, débito e pré-pago somaram R$ 18,9 bilhões, um aumento de 33,3% comparado ao mesmo período do ano anterior.

As férias escolares, que ocorrem durante o primeiro trimestre do ano, podem ter contribuído para esses resultados, de acordo com a Abecs.

Entre os locais onde ocorreram as transações, países da Europa e os Estados Unidos se sobressaíram, somando R$ 7,7 bilhões cada, uma alta de 20,9% e 26%, respectivamente, comparado ao primeiro trimestre de 2023.