Mutirão da Receita orienta contribuintes nesta reta final do Imposto de Renda 2024

No período de 20 a 24 de maio será montado um stand no Shopping Del Paseo para tirar dúvidas sobre como preencher corretamente a declaração do imposto de renda

A operação Reta Final , que ocorre em alusão ao Dia Nacional do Respeito ao Contribuinte, no dia 25 de maio, funcionará em um stand no Shopping Del Paseo, piso L2, das 10h às 17h.

Faltam pouco mais de 15 dias para encerrar o prazo para entrega do Imposto de Renda 2024 . Para auxiliar os contribuintes que ainda não enviaram a declaração, a Receita Federal realiza no período de 20 a 24 de maio, em Fortaleza, um mutirão tira-dúvidas.

O objetivo é dar orientações sobre o correto preenchimento da declaração do Imposto de Renda, e de como destinar parte do seu Imposto de Renda para Fundos de Direitos da Criança e do Adolescente, e Fundos dos Direitos da Pessoa Idosa.

É possível também destinar parte do imposto para os Fundos dos municípios do Rio Grande do Sul.

A ação ocorre em parceria da Rede NAF – Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal, das Universidades que firmaram acordo de cooperação técnica com a Receita Federal.



No dia 24 de maio, além da ação no shopping, a Receita realiza mutirão de serviços sem agendamento no Centro de Atendimento ao Contribuinte, da Delegacia da Receita Federal em Fortaleza, das 7h30 às 15h30.