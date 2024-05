Caixa Econômica Federal tem lucro recorrente de R$ 2,9 bi no 1º trimestre

A Caixa Econômica Federal encerrou o primeiro trimestre deste ano com lucro líquido recorrente de R$ 2,9 bilhões, valor 49% maior que o do mesmo período do ano passado. Pelo critério contábil, o resultado do banco público foi de R$ 2,5 bilhões, alta de 27,3%.

Novamente, a alavanca dos resultados da Caixa foi o crescimento da carteira de crédito, que encerrou o trimestre com saldo de R$ 1,144 trilhão em operações, alta de 10,4% em um ano. A carteira de crédito habitacional, que é a mais representativa, subiu 14,4% em um ano, para R$ 754,3 bilhões.

No trimestre encerrado em março, a Caixa concedeu R$ 143 bilhões em crédito, um crescimento de 13,3% em relação ao mesmo período de 2023. No crédito imobiliário, as concessões somaram R$ 51,3 bilhões, um salto de 24% em um ano.