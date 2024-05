ChatGPT fica mais rápido e 50% mais barato

A OpenAI revelou nesta segunda-feira, 13, o novo cérebro do ChatGPT: o GPT-4o. Em uma demonstração que aproxima sua ferramenta do filme Ela (Spike Jonze, 2013), a companhia de inteligência artificial (IA) mostrou avanços sobre o GPT-4 turbo e ampliou a capacidade de processamento de texto e compreensão de imagens, além de manter suporte para conversas com voz.

Segundo a companhia, em relação ao atual GPT-4, o GPT-4o é duas vezes mais rápido no processamento de respostas, 50% mais barato e tem capacidade cinco vezes maior. No novo modelo, cada 1 milhão de tokens (pedacinhos de palavras) custa US$ 5 (referente a dados de entrada), ante US$ 10 no GPT-4 Turbo. Usuários da OpenAI, incluindo não assinantes do plano ChatGPT Plus, poderão acessar gratuitamente a nova IA, diz a startup americana.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A executiva Mira Murati, chefe de tecnologia da OpenAI, realizou demonstrações que indicam a capacidade do ChatGPT ao lidar com imagens e voz. Na demonstração, a IA aparentou estar não só mais inteligente, mas também mais natural nas respostas, com resultados menos robóticos e mais "humanos". O chatbot também demonstrou ser capaz de ler emoções humanas.