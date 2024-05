Farmácia cearense vai doar 54 marcas de medicamentos nas lojas do Rio Grande do Sul

Farmácias da rede Pague Menos, que também possui a bandeira Extrafarma, estão aceitando doações ao Rio Grande do Sul Crédito: JÚLIO CAESAR

A cearense Pague Menos anunciou que vai ofertar gratuitamente 54 marcas de medicamentos em sete farmácias do Grupo localizadas em Porto Alegre. As unidades continuam a funcionar apesar das inundações no Rio Grande do Sul. Veja mais abaixo a lista de medicamentos e endereços

Os remédios são de uso contínuo e estarão disponíveis aos consumidores até o dia 31 de maio, limitados à quantidade de tratamento para 30 dias. Mas vale frisar que a campanha segue apenas até enquanto os estoques durarem.

Veja os endereços onde os medicamentos estão disponíveis grátis no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre: AV BAGÉ, 559 - PETRÓPOLIS - PORTO ALEGRE

AV OSVALDO ARANHA, 1272 - BOM FIM - PORTO ALEGRE

RUA ANITA GARIBALDI, 995 - MONT SERRAT - PORTO ALEGRE

RUA BARÃO DO AMAZONAS, 1011 - JD BOTÂNICO - PORTO ALEGRE

RUA GENERAL LIMA E SILVA, 767 - CIDADE BAIXA - PORTO ALEGRE

RUA JOSÉ DE ALENCAR 640, 640 - MENINO DEUS - PORTO ALEGRE

RUA VICENTE DA FONTOURA, 1597 - SANTANA - PORTO ALEGRE Veja a lista dos medicamentos grátis disponíveis para a população no Rio Grande do Sul: ACETILCISTEINA 20MG/MLXPE120MLG-GEO

ACETILCISTEINA 600MG ENV/16 GN-GEO

ACICLOVIR 200MG CPD/25 GN-GERMED

ACICLOVIR 50MG CR 10G GN-CIMED

ATENOLOL 25MG CPD/30 GN-SANDOZ

ATORVASTATINA 10MG CPD/30 GN-CIMED

ATORVASTATINA 40MG CPD/30 GN-CIMED

ATORVASTATINA CAL 20MG CPD/30 G-CIM

AZITROMICINA 500MG CPD/5 GN-CIME+

AZITROMICINA 600MG SUSP GN-PRATI+

BESILATO ANLODIPINO 10MG CPD/60G-SA

BESILATO ANLODIPINO 5MG CPD/60 G-PR

BISSULF CLOPIDOGREL 75MG CPD/28GNRA

BROMOPRIDA 4MG SOL GTS 20ML GN-CIM

CAPTOPRIL 25MG CPD/30 GN-EMS

CEFALEXINA 500MG CAPS/10 GN-UQ+

CETOC+BETAM+NEOM CR 30G GN-PHARLAB

CETOCONAZOL CR 30G GN-CIMED

CETOCONAZOL SHP 100ML GN-CIMED

CL AMBROXOL XPE ADT 120ML GN-CIMED

CL AMBROXOL XPE PED 120ML GN-CIMED

CL CIPROFLOXACINO 500MGCPD/14GN-NQ+

CL FEXOFENADINA 120MG CPD/10 GN-CIM

CL FEXOFENADINA 60MG CPD/10GN-CI

CL METFORMINA 500MG CPD/30 GN-PRATI

CL METFORMINA 850MG CPD/30 GN-PRATI

DICLOR LEVOCETIRI 5MG CPD/10 GN-NEO

DIPIRONA SOD 1G CPD/4 GN-NEO

DIPIRONA 500MG GTS 20ML GN-GEO

DIPIRONA MONO 1G CPD/10 GN-CIMED

DIPIRONA SOD 500MG ENV/10 GN-MEDLEY

DOMPERIDONA 10MG CPD/30 GN-CIM

FLUCONAZOL 150MG CAPS/2 GN-GEO

FUROSEMIDA 40MG CPD/30 GN-NEO

GLIBENCLAMIDA 5MG CPD/30 GN-NQ

GLIMEPIRIDA 4MG CPD/30 GN-CIMED

HIDROCLOROTIAZIDA 50MG CPD/20G-NEO

IBUPROFENO 100MG GTS 20ML GN-CIMED

LEVON+ETINIL 0,15/0,03MGCPD/63GN-BI

LORATADINA 10MG CPD/12 GN-CIMED

LOSARTANA POT 50MG CPD/30 GN-NQ

MAL DEXCLORF+BETAM XPE 120ML GN-CIM

MALEATO ENALAPRIL 10MG CPD/30GN-CIM

NEOGERMINA 2BI 5ML FLAC/10

NEOMICINA+BACIT POM 15G GN-CIMED

NIMESULIDA 100MG CPD/12 GN-CIMED

PANTOPRAZOL 40MG CPD/28 LR GN-CIMED

ROSUVASTATINA CAL 10MG CPD/30 G-RAN

ROSUVASTATINA CAL 20MG CPD/30GN-SAN

SIMETICONA 125MG CAPS/10 BIOLAB

SINVASTATINA 20MG CPD/30 GN-CIMED

SUCCIN METOPROLOL 50MG CPD/30 G-CIM

VALSARTANA 160MG CPD/30 GN-GERMED

VALSARTANA 160MG CPD/30 GN-NEO O anúncio da distribuição de medicamentos foi realizado durante reunião do Grupo de Líderes Empresariais (Lide) do Ceará, na sexta-feira, 10, por Deusmar Queirós, fundador da rede de farmácias Pague Menos e presidente do Conselho de Administração da companhia, e pelo CEO do Grupo, Jonas Marques. Sobre a logística, Renato Camargo, vice-presidente de Clientes da Pague Menos, informa que se o medicamento for de prescrição o consumidor pode levar o documento. Porém, os de tarja preta não estão inclusos. "É só chegar e retirar. A gente vai ajudar porque é da nossa natureza", afirma. Mas ele frisa que há a campanha de doação de outras unidades da Federação para o Rio Grande do Sul nas lojas da rede, com compra de produtos, como fraldas.