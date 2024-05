Vendas de veículos na China caem em abril, em meio à guerra de preços de elétricos

As vendas de veículos na China caíram no mês passado, mostraram dados da indústria, à medida que os consumidores evitavam compras caras, apesar da intensa guerra de preços de veículos elétricos no maior mercado automotivo do mundo.

As vendas no varejo de automóveis de passageiros foram de 1,53 milhão de unidades em abril, uma queda de 5,7% em relação a igual mês do ano anterior e de 9,4% em relação a março, informou, nesta sexta-feira, 10, a Associação de Automóveis de Passageiros da China.

Apesar do mercado mais lento, os automóveis de nova energia, que incluem veículos elétricos e híbridos, mantiveram um forte impulso de vendas, com as vendas no varejo aumentando 28%, para 674 mil unidades em abril.