Dúvidas fiscais, inflação e juros no Brasil limitam alta do Ibovespa por NY

Na avaliação de Diego Faust, operador de renda variável da Manchester Investimentos, o Índice Bovespa encontra dificuldades em subir de forma firme, dadas as incertezas internas e externas, em meio a dúvidas com juros em ambos os casos.

A extensão do bom humor da véspera nos mercados internacionais nesta sexta-feira é insuficiente para animar o Ibovespa a recuperar parte da queda de 1,00% de ontem, quando fechou aos 128.188,34 pontos, na esteira da preocupação com a política monetária interna à frente.

Ainda persistem incertezas quanto à nova gestão do Banco Central (BC) a partir de 2025, após o placar dividido nos votos do Comitê de Política Monetária (Copom) esta semana. Ao mesmo tempo, fica no radar o avanço do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em abril, a 0,38%, perto do teto das projeções (0,40%), enquanto os mercados esperam detalhes na ata do Copom, na terça, depois que o Banco Central cortou a Selic de 10,75% para 10,50% ao ano, na quarta.

"Vale lembrar que o comunicado do Copom aumentou o peso da inflação para as próximas decisões, que ficaram em aberto", alerta Silvio Campos Neto, sócio da Tendências Consultoria, em nota.

Apesar do avanço do IPCA em abril, o operador de renda variável da Manchester observa que a inflação brasileira está um pouco mais controlada, mas será preciso acompanhar a ata do Copom, na terça, e o índice de preços ao consumidor americano, que sairá na quarta. A tendência, segundo Faust é de volatilidade dos mercados domésticos até que se tenha um sinal firme sobre a política monetária do Brasil e dos Estados Unidos.