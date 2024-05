Dólar devolve excesso pós-Copom de olho em IPCA e exterior positivo

O dólar opera em baixa e guia a curva de juros futuros nesta sexta-feira. Investidores ainda corrigem excessos pós-Copom em meio ao apetite por ativos de risco no exterior. Analisam também as altas do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em abril de 0,38%, perto do teto das projeções do mercado ante março (0,40%), e a taxa em 12 meses, de 3,69%, acima da mediana esperada (3,65%).

O mercado recebe com alívio aparente o acordo entre governo e Congresso sobre a desoneração da folha de pagamento das empresas.

Os ajustes também levam em conta o apetite por risco persistente no exterior. As bolsas, petróleo e minério de ferro exibem altas. Os gatilhos são a esperança de que o Federal Reserve pode iniciar o corte de juros no segundo semestre do ano e o crescimento acima do esperado do PIB do Reino Unido no primeiro trimestre.