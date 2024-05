Caixa adia provas de concurso para inscritos no Rio Grande do Sul, cerca de 47 mil

A Caixa Econômica Federal adiará a aplicação das provas do concurso do banco para candidatos que se inscreveram para o Rio Grande do Sul. Cerca de 47.000 inscritos serão afetados pela decisão. Ainda não está definida a nova data de realização das provas para este grupo.

Para os candidatos do restante do País, as provas foram mantidas no dia 26 de maio. Ao todo, cerca de 1,2 milhão de pessoas se inscreveram no concurso, que oferece mais de 4.000 vagas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O banco afirma que o adiamento para apenas um Estado não prejudica a isonomia entre os candidatos, dado que os inscritos concorrem entre si dentro de cada polo regional.