Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em alta, após ganhos em Wall Street

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 10/05/2024 - As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta sexta-feira, acompanhando ganhos em Wall Street que vieram em meio a esperanças renovadas sobre cortes de juros nos EUA.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Liderando o viés positivo na Ásia, o índice Hang Seng saltou 2,30% em Hong Kong, a 18.963,68 pontos, atingindo o maior patamar desde agosto do ano passado, também impulsionado por reportagem da Bloomberg de que a China considera isentar investidores individuais do pagamento de impostos sobre dividendos obtidos com ações de Hong Kong compradas por meio do esquema de negociação 'Stock Connect'.