Vendas da indústria de materiais de construção sobem 1,7% em abril, mostra Abramat

As vendas da indústria de materiais de construção em abril cresceram 1,7% em relação a igual mês do ano passado. As vendas foram puxados pelos materiais de acabamento, com alta de 3,6%, enquanto os materiais de base tiveram alta de 0,6%.

Os dados, já deflacionados, foram divulgados nesta quinta-feira, 9, pela Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção (Abramat).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No acumulado do primeiro quadrimestre de 2024, as vendas da indústria de materiais subiram 2% em relação aos mesmos meses do ano passado.