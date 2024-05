Petróleo fecha em alta, com importações da China, estoques dos EUA e geopolítica no radar

Os contratos futuros de petróleo fecharam em alta nesta quinta-feira, 9, após dados de exportação e importação da China superarem as expectativas e sustentados também por uma acentuada queda nos estoques de petróleo bruto dos EUA na última semana. As tensões geopolíticas no Oriente Médio seguem observadas, com um prosseguimento das operações de Israel na Faixa de Gaza.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para junho fechou em alta de 0,34% (US$ 0,27), a US$ 79,26 por barril. Na Intercontinental Exchange (ICE), o Brent para julho subiu 0,36% (US$ 0,30), a US$ 83,88 por barril.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para o ANZ, a forte atividade industrial da China é evidente no aumento das importações de todas as matérias-primas em abril. "As importações de petróleo bruto aumentaram 5,5% em termos anuais, graças aos fortes ganhos no tráfego rodoviário e aéreo. O reabastecimento antes da época de condução do verão no norte e o aumento da quota de exportação de produtos petrolíferos deverão manter a demanda resiliente por parte das refinarias", afirma o banco.