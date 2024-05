Na China, Country Garden não consegue pagar juros de títulos garantidos pelo governo

A altamente endividada Country Garden disse nesta quinta-feira, 9, que não poderia pagar os juros de dois títulos garantidos pelo governo com vencimento em 9 de maio, mas que tentaria fazer os pagamentos - que totalizam o equivalente a cerca de US$ 9,1 milhões - até segunda-feira, 13, dentro do período de carência.

Caso contrário, a estatal China Bond Insurance, que garante os títulos, "cumprirá as suas responsabilidades de melhoria do crédito", afirmou a empresa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os pagamentos perdidos constituem um teste para a China Bond Insurance, uma entidade estatal que alguns observadores do mercado esperavam que interviesse para ajudar as empresas que lutam com uma crise de liquidez.