Gustavo Franco: Plano Real exigiu 3 pedidos de demissão de FHC para virar realidade

Negociou no Executivo, no Legislativo e no Judiciário cada detalhe e, na reunião feita no domingo, 28 de fevereiro de 1994, quando a Medida Provisória do plano foi assinada, FHC pediu demissão três vezes para defender a integridade da proposta.

Ao lembrar os 30 anos do Plano Real em entrevista exclusiva ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), um dos seus mentores, o ex-presidente do Banco Central e sócio fundador da Rio Bravo Investimentos, Gustavo Franco, contou que a receita deu certo porque o então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, não aceitou abrir mão de nenhum dos pontos elaborados pelos técnicos.

Eu tinha participado da assessoria econômica do Mário Covas, na eleição de 89. Depois, as campanhas do Collor e do PT nos procuraram, no segundo turno. A do PT para uma aliança e a do Collor para aproveitar coisas que a gente tinha feito. Mais adiante, quando o Plano Collor I já tinha afundado, havia dúvidas sobre a permanência da Zélia e existiu a possibilidade de uma aliança com o PSDB, onde José Serra seria o ministro da Fazenda. Houve algumas reuniões, mas essa articulação não rolou e a Zélia fez o Collor II. Quando o Fernando Henrique quis formar a equipe dele como ministro, o universo onde ele primeiro procurou foi esse grupo que se reuniu em torno do Serra, em 91.

Quando é que vocês perceberam que o Plano Real seria aceito?

São muitas etapas. Primeiro a equipe, segundo o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Só chegou à população quando já havia uma equação completinha. Depois dos traumas todos, estávamos decididos a só colocar na rua alguma coisa que fosse 100% sem susto, sem os erros do passado. E o difícil era chegar nesse ponto ultrapassando as dificuldades da política de Brasília.

Quem era o principal negociador de tudo isso?

O grande articulador era Fernando Henrique. A equipe se esforçou e conseguiu manter integridade conceitual e unidade, que é tudo o que os técnicos devem fazer. E deixar o Fernando Henrique articular, que era um talento espetacular para isso. Fazer a costura uma de cada vez, com o presidente Itamar, com os outros ministros, com o Legislativo, as lideranças do PSDB, as outras lideranças do Congresso. Não havia bala de prata que trouxesse todo mundo para dentro. Pelo contrário, estava todo mundo meio contra, dizendo que não poderia haver pacote, congelamento. Estavam todos traumatizados pelo confisco do Plano Collor. A inflação roubava um pouquinho das pessoas todos os dias, mas elas não sentiam.

Qual foi o pior e o melhor momento do Plano Real?

Foi a reunião de 28 de fevereiro de 1994, chamada pelo presidente Itamar, com alguns ministros, para bater o martelo na medida provisória 434. Era o vai ou racha e, anteriormente, já tínhamos feito as malas várias vezes. Mas nesse momento tínhamos a MP pronta para ser assinada. Era um domingo e como assessores Fernando Henrique levou só a mim e o Murilo Portugal. Ficamos na antessala. Quando começou a reunião, Fernando Henrique chamou o Murilo e depois me chamou, eu voltei. Na terceira vez ele achou melhor ficarmos lá. Tive o privilégio raro de assistir a uma reunião ministerial, onde foi batido o martelo do Plano Real. A MP foi para o Diário Oficial, sem nenhum jabuti. Para garantir isso, nessa reunião que durou do meio-dia às oito da noite, o Fernando Henrique pediu demissão três vezes.