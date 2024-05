Congresso derruba parcialmente veto de Lula na LOA e retoma R$ 3,6 bi em emendas de comissão

Inicialmente, estavam previstos R$ 11 bilhões para essas emendas. No entanto, o Congresso aprovou na LOA um montante de R$ 16,6 bilhões. Ao analisar a lei, Lula havia cortado R$ 5,6 bilhões, 33% do valor.

O veto de Lula havia atingido verbas que eram resultado de um acordo político, o que irritou o Congresso. As emendas parlamentares das comissões temáticas do Congresso não são impositivas (de pagamento obrigatório), mas foram turbinadas e passaram a ser usadas como moeda de troca pelas cúpulas da Câmara e do Senado nas negociações internas.

O governo justificou que houve "contrariedade ao interesse público" no aumento das verbas, porque, com elas, "ficam comprometidas programações relevantes que demandam recomposição, mesmo que parcial".

Com a reação negativa do Congresso, o governo e os parlamentares fizeram um acordo para recompor R$ 3,6 bilhões do valor cortado. Ou seja, R$ 2 bilhões permanecem vetados. A sessão do Congresso para analisar os vetos foi adiada várias vezes até que se chegasse a um entendimento.

Segundo apurou o Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), desses R$ 3,6 bilhões, o governo vai destinar dois terços para a Câmara e um terço para o Senado.