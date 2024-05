FPA pede ao governo medidas emergenciais para o agronegócio do RS

A Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) encaminhou ao governo federal uma série de pleitos emergenciais para mitigação dos impactos reportados na agropecuária do Rio Grande do Sul. Entre os pedidos dos parlamentares do agronegócio estão a suspensão imediata das parcelas de financiamento de crédito rural, a renegociação de dívidas e a liberação imediata de recursos emergenciais para apoiar os produtores rurais afetados.

De acordo com a FPA, o setor é um dos mais afetados financeiramente pelas enchentes com relatos de propriedades isoladas, entregas de leite comprometidas em 40%, operações de suinocultura interrompidas no Vale do Taquari, frigoríficos paralisados, mercado internacional de soja impactado, fábricas com atividades suspensas, redução na oferta de carnes à população, entre outros. A FPA classificou as perdas como "severas".

O ofício da bancada do agro foi enviado nesta terça-feira ao ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, à ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, ao ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, ao ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira