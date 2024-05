Brasil tem maior saldo para o 1º quadrimestre da história, com US$ 27,7 bilhões

O saldo da balança comercial no primeiro quadrimestre do ano foi recorde para o período, quando o superávit ficou em US$ 27,7 bilhões. A diferença entre as exportações e importações em abril, por sua vez, foi o segundo melhor resultado para o mês na série histórica, ficando atrás do saldo de 2021, que foi de US$ 9,96 bilhões, contra US$ 9,041 bilhões fechados no mês passado.

Segundo o diretor de Estatísticas e Estudos de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Herlon Brandão, entre janeiro e abril, houve recorde também para o valor exportado no período, que atingiu a marca de US$ 108,8 bilhões, além de a corrente ter atingido seu pico, com US$ 190 bilhões. Já as importações tiveram seu segundo melhor valor da série, com US$ 81,1 bilhões.

Em abril, recordes para o período foram registrados na importação (US$ 21,9 bilhões), na exportação (US$ 30,9 bilhões) e na corrente (US$ 52,8 bilhões).