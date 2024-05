Bolsas de NY fecham sem direção única e Dow Jones tem maior sequência de ganhos diários de 2024

As bolsas de Nova York fecharam sem direção única nesta quarta-feira, 8, com Nasdaq pressionado pela queda da Tesla e de empresas ligadas ao setor de semicondutores. A agenda esvaziada abriu espaço para foco no noticiário corporativo nesta quarta-feira.

O Dow Jones fechou em alta de 0,44%, em 39.056,39 pontos, marcando maior sequência de ganhos diários em 2024. O S&P 500 permaneceu estável (0,0%) em 5.187,70 pontos, enquanto o Nasdaq recuou 0,10%, a 16.332,56 pontos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De um lado, Dow Jones teve apoio da alta forte de ações bancárias, com destaque para o JPMorgan (+2,03%) e o Goldman Sachs (+0,71%). Do outro, o Nasdaq foi pressionado pela ação de empresas ligadas a semicondutores, como a Intel (-2,22%), em meio a tensões comerciais entre EUA e China.