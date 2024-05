Extra fecha unidade em Fortaleza no dia 12 de maio; veja onde

O Mercado Extra da avenida Washington Soares, em Fortaleza, no Ceará, vai fechar as portas no dia 12 de maio de 2024.

O estabelecimento fica ao lado do shopping Via Sul, no bairro Sapiranga. O modelo da bandeira pertencente ao Grupo Pão de Açúcar (GPA) foi formatado e inaugurado no dia 22 de outubro de 2019.

À época, o Extra havia investido aproximadamente R$ 1 milhão por unidade deste modelo, com ampliação, em média, de cerca de 30% o quadro de colaboradores das lojas, prometendo oferecer um atendimento reforçado e mais próximo do consumidor.