Unimed Fortaleza anuncia reajuste nos preços dos planos de saúde; veja impacto

A cooperativa médica de planos de saúde explica que a medida segue de acordo com a Resolução Normativa nº 565/22, da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) , em que os contratos coletivos de planos privados de assistência à saúde com menos de 30 beneficiários devem ter reajuste único anual .

Assim, portanto, todas as empresas com contrato ativo com a Unimed Fortaleza e que possuam planos coletivos empresariais e coletivos por adesão, em todas as segmentações assistenciais, com até 29 beneficiários, serão impactadas.

Hospital da Unimed Fortaleza maior do Sistema Unimed no Brasil e maior hospital privado do Ceará Crédito: Otacilio Tavares

Como ocorrem os reajustes de preços dos planos

Conforme as regras da ANS, as operadoras de saúde devem apresentar seus reajustes com base na metodologia de cálculo que leva em consideração a sinistralidade histórica desse tipo de contrato.

O reajuste deve ocorrer na respectiva data de aniversário do contrato, iniciando esse período a partir de maio, no caso da Unimed Fortaleza.