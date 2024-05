PT e PSOL recorrem novamente à Justiça e pedem anulação de votação na Câmara de SP sobre Sabesp

As bancadas do PT e do PSOL na Câmara Municipal de São Paulo apresentaram à Justiça nesta sexta-feira, 3, uma Ação Popular com o intuito de anular a sessão plenária realizada na quinta-feira, 2, que aprovou o projeto de lei que autoriza o governo municipal a manter os serviços da Sabesp, mesmo depois da privatização da estatal. A medida pretende se somar a uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) que está sendo produzida com a mesma solicitação.

De acordo com a oposição, a votação não poderia ter ocorrido já que, segundo eles, não foram respeitados todos os processos necessários para realizar a votação que aprovou o texto.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O argumento se baseia em uma decisão da juíza Celina Kiyomi Toyoshima, da 4.ª Vara de Fazenda Pública da Justiça de São Paulo, que afirmou que a votação não poderia ocorrer sem a realização de todas as audiências públicas necessárias e a apresentação de estudo de impacto orçamentário.