Prefeitura assina ordem para obra no Píer 12, no Pirambu; conheça projeto

Com previsão de 21 mil m² de intervenções previstas, as obras do projeto Píer 12, no bairro Pirambu, serão iniciadas. Nesta sexta-feira, 3, o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), assina Ordem de Serviço.

Dentre as intervenções previstas na 1ª etapa do projeto que propõe requalificar a região praiana estão a construção de uma Via Paisagística com a instalação de piso intertravado com acesso às praias.

Também será construída uma praça, além da requalificação do espaço ao lado da Areninha do Pirambu, com instalação de passagens elevadas para pedestres, academia ao ar livre, parquinho e mobiliários urbanos, como bancos e lixeiras, assim como plantio de árvores nativas.