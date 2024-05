Melhora na indústria está diretamente associada à melhora do mercado de trabalho, avalia IBGE

A indústria brasileira tem mostrado tendência positiva nos últimos meses. A melhora na produção, vista desde meados do ano passado, tem sido calcada na evolução favorável do mercado de trabalho, com contribuição também da redução na taxa básica de juros. A avaliação é de André Macedo, gerente da Pesquisa Industrial Mensal no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Na passagem de fevereiro para março, a produção cresceu 0,9%, após uma ligeira alta de 0,1% no mês anterior.

Na série com ajuste sazonal, em comparação ao mês imediatamente anterior, a trajetória da indústria foi predominantemente positiva desde agosto de 2023. A única exceção no período foi o mês de janeiro de 2024, quando a produção recuou 1,1%.