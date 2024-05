Criptomoedas: bitcoin sobe em meio a apetite por risco renovado após payroll e balanço da Apple

O bitcoin subiu nesta sexta-feira, 3, impulsionado pelos resultados trimestrais da Apple de ontem e pelos dados do payroll de abril que indicaram desaceleração no mercado de trabalho dos EUA, mas a escalada foi insuficiente para compensar as perdas acumuladas na semana, em meio a uma fase de consolidação após o halving.

Às 16h34 (de Brasília), o bitcoin era negociado em alta de 4,17%, em US$ 61.658,77, enquanto o ethereum tinha ganho de 1,88%, em US$ 2.993,16. Na semana, o bitcoin caiu 3,53%, e o ethereum recuou 5,78%.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ontem após o fechamento dos mercados, a Apple superou as expectativas de receita no primeiro trimestre e anunciou uma recompra de ações bilionária, o que agradou investidores e impulsionou investimentos de risco. Também hoje, os investidores tomavam novas posições após a decisão de juros do Federal Reserve (Fed) e os dados econômicos dos EUA nesta semana. Hoje, o país registrou a mais baixa geração de vagas de trabalho em seis meses, conforme dados do payroll de mais cedo, e isto sustenta as expectativas por cortes de juros neste ano, conforme indica o monitoramento do CME Group.