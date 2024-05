A partir de 2051, INSS terá mais aposentados do que contribuintes; entenda

Beneficiários do INSS começam a receber o 13º a partir de quarta-feira Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil

Pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) revela que a partir de 2051 o Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS) terá mais aposentados do que trabalhadores em idade ativa no mercado de trabalho contribuindo para previdência. Conforme os dados, atualmente a previdência social possui menos de dois contribuintes para cada beneficiário no regime geral. A tendência é que esse quadro se deteriore nos próximos anos. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine LEIA MAIS | Fadados ao mínimo: crise previdenciária eleva necessidade de educação financeira



O quadro é preocupante na medida em que o sistema previdenciário do INSS institui que os trabalhadores da ativa contribuam com a previdência e ajudem a sustentar o sistema de pagamento de benefícios para os atuais beneficiários. Na pesquisa intitulada "Evolução e projeção de longo prazo de contribuintes e beneficiários e implicações para o financiamento da Previdência Social", de Rogério Costanzi e Graziela Ansiliero, é destacada a problemática da mudança de perfil da nossa população. Conforme dados do Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a pirâmide etária do Brasil vem modificando e a população idosa cresce.

"De qualquer forma, há uma relevante correlação entre a população idosa e o quantitativo de beneficiários do RGPS e do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), com o número de idosos crescendo a um ritmo muito superior ao da população total e daquela mais tradicionalmente em idade de trabalhar", diz a pesquisa. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Dentro do cenário futuro de menos trabalhadores em idade para trabalhar contribuindo, os pesquisadores ainda destacam que, do ponto de vista de planejamento de médio e longo prazos das políticas de previdência social existem algumas demandas fundamentais. "É fundamental considerar essas tendências no necessário redesenho e adequação das políticas previdenciárias, bem como, em especial, nos debates sobre o futuro do financiamento da seguridade social como um todo, incluindo saúde e assistência social, no atual contexto da reforma tributária". Com base em dados do IBGE, ainda são destacadas as problemáticas em relação ao mercado de trabalho brasileiro, em que o nível de empregabilidade com contribuição para a previdência tem sofrido baques, por conta da alta informalidade. Fila em agência do INSS em Cascavel, Ceará. Crédito: FÁBIO LIMA Conforme dados anuais da Pnad Contínua, os pesquisadores estabeleceram um percentual base de 64% de pessoas ocupadas com contribuição para a previdência como sendo o ideal para o atual momento da previdência social.