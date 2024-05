Gerdau: Produção de aço na América do Norte soma 1,152 mi/ton no primeiro trimestre de 2024, recuo anual de 2,8%

A produção de aço bruto da Gerdau na divisão da América do Norte somou 1,152 milhão de toneladas no primeiro trimestre de 2024, valor 2,8% inferior na comparação com o mesmo período de 2023, mas com avanço sequencial de 19,3%. As vendas, por sua vez, foram de 957 mil toneladas, 13,3% a menos ante um ano, contudo, 8,1% superior ante os três meses imediatamente anteriores, segundo o balanço de resultados da companhia divulgado na quinta-feira, 02.

De acordo com a Gerdau, a recuperação trimestral reflete a retomada de vendas típica após a sazonalidade do final de ano.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) da operação de negócio da América do Norte somou R$ 1,570 bilhão, valor 33,3% menor ante o mesmo período do ano anterior, mas 38,3% superior na relação trimestral.