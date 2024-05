Inflação persistente poderia fazer Fed manter juros por mais tempo, afirma Powell

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, afirmou nesta quarta-feira que a inflação persistente poderia fazer a instituição manter os juros atuais "por mais tempo" nos Estados Unidos. Durante entrevista coletiva após o Fed manter as taxas de juros no país, ele enfatizou que os indicadores darão a resposta sobre se os juros estão restritivos o suficiente.

Powell disse que há, sim, caminhos que podem levar a "cortes de juros ou a nenhum corte neste ano", sem se comprometer com os próximos passos.

Além de reafirmar que a inflação chegará à meta de 2% ao longo do tempo, Powell disse que o banco central "não está satisfeito" com o nível atual dela, em cerca de 3%.