Correção: Lucro da Qualcomm cresce 37% e atinge US$ 2,326 bilhões no 2º trimestre fiscal

A matéria divulgada anteriormente foi publicada com uma incorreção no título. O lucro da Qualcomm é referente ao segundo trimestre fiscal de 2024, e não ao primeiro trimestre de 2024. Segue a matéria com o título corrigido e a manutenção do texto.

A Qualcomm registrou lucro líquido de US$ 2,326 bilhões no segundo trimestre fiscal de 2024, 37% acima do US$ 1,70 bilhão registrado no mesmo período do ano anterior. O lucro diluído por ação da companhia foi de US$ 2,06, 36% maior que no mesmo período de 2023 e acima dos US$ 2,03 esperados pelos analistas consultados pela FactSet.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A empresa norte-americana reportou alta de 1% na receita do último trimestre, para US$ 9,39 bilhões, acima das expectativas dos analistas ouvidos pela FactSet, de US$ 9,35 bilhões.