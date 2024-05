Portaria reajusta auxílio-alimentação de servidores federais de R$ 658 para R$ 1 mil

A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, formalizou no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira, 30, o acordo fechado com entidades representativas dos servidores públicos federais por um reajuste de 52% no valor do auxílio-alimentação da categoria. Portaria assinada pela ministra estabelece que o valor mensal do auxílio passa a ser de R$ 1 mil em todo o território nacional, com efeitos financeiros a partir de 1º de maio de 2024.

A decisão alcança os servidores da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.

O valor em vigor até esta terça-feira é de R$ 658. As negociações foram conduzidas pelo ministério comandado por Dweck.