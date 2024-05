Dívidas após a morte: o que acontece com as contas de um falecido?

De acordo com a especialista, é importante deixar claro que os herdeiros não pagarão com o seu próprio patrimônio as contas atrasadas do falecido Crédito: Yuri Allen/Especial para O Povo

Após a repercussão do caso do Tio Paulo, que foi levado morto até o banco para receber um empréstimo, no valor de R$ 17 mil, previamente aprovado, muitos brasileiros se perguntaram sobre o que aconteceria com a dívida de algum falecido. Para responder essa questão, O POVO ouviu Patrícia Ciríaco, presidente da Comissão de Direito de Sucessões (CDSu) da Ordem dos Advogados do Estado do Ceará (OAB-CE). Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado De acordo com a especialista, é importante deixar claro que os herdeiros não pagarão com o seu próprio dinheiro as contas atrasadas do falecido.

"Se não houver patrimônio ou bens a serem inventariados, falamos inclusive em um inventário negativo, que ocorre quando não há patrimônio existente para cobrir as dívidas. Por exemplo, se os herdeiros vendem os bens do falecido e não assumem as dívidas, estas não são pagas, deixando o credor no prejuízo." Além disso, Patrícia Ciríaco explica o caso de cônjuges. Por exemplo, se o regime de bens escolhido for o supletivo, que é o da comunhão parcial de bens, as contas adquiridas durante o casamento são uma responsabilidade comum do casal. "Reitero que essa dívida, em regra, será paga, mas com a parte humana deixada pela herança. Ou seja, o cônjuge não deve ser responsabilizado pessoalmente pela dívida de outra pessoa, que seria do falecido." Já para o caso de financiamentos, crédito consignado ou dívidas tributárias, as condições podem variar, dependendo do contrato. Mas, em geral, alguns contratos podem prever a extinção do débito em caso de morte. "Muitos contratos de alienação fiduciária incluem uma cláusula de seguro de vida para quitação da dívida em caso de falecimento. Isso não é regra, são convenções contratuais que podem ocorrer, tanto na legislação específica da área quanto em outros contratos."