Lojas do Extra amadurecem e diluem custos do Assaí; dívida ainda pesa

Os números do Assaí no primeiro trimestre de 2024 mostram que a companhia conseguiu diluir melhor suas despesas, à medida que as lojas adquiridas do Extra Hiper ficaram mais maduras. Como consequência, a proporção do endividamento da empresa em relação ao seu Ebitda (sigla em inglês para lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) melhorou. No entanto, com patamar de juros alto, a dívida ainda pesa e derruba o lucro líquido no balanço. Daqui para frente, a empresa disse enxergar oportunidades para melhorar custos e prazos de seus débitos.

Segundo o documento de balanço da companhia, lojas convertidas do Extra para a bandeira do Assaí ao longo de 2022 apresentaram agora faturamento médio mensal por unidade de cerca de R$ 26 milhões, o que representa um crescimento de 18% em relação ao mesmo período do ano anterior e um nível de vendas 23% acima da base de lojas inauguradas até 2022.

A maior eficiência destas lojas ajuda a diluir os custos da companhia. Isso porque estes pontos comerciais têm aluguéis mais caros e, além disso, a companhia vinha relatando também os custos com reformas e contratações destas lojas antes que elas começassem de fato a vender. Assim, no primeiro trimestre deste ano, as despesas com vendas, gerais e administrativas representaram 11,2% da receita líquida, enquanto no mesmo período de 2023 elas foram de 11,7%.