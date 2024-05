"Vacilada", diz Lula sobre o governo não ter importado mais arroz da Venezuela

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez uma mea-culpa do governo em relação ao alto preço do arroz no Brasil. Em sua avaliação, a gestão federal deu uma "vacilada", pois deveria ter importado mais arroz da Venezuela.

"O arroz estava meio caro e o feijão estava meio caro. Por isso que tem muita gente zangada, porque o feijão está caro", contextualizou o presidente em evento de entrega de aeronave da Embraer à Azul em São José dos Campos (SP), nesta sexta-feira, 26. "O alto preço do feijão é porque diminuiu a nossa área plantada, e a gente deu uma vacilada porque a gente deveria ter importado arroz mais barato da Venezuela."

Lula, contudo, afirmou que o governo ficou na expectativa de que, no início da colheita de arroz no Brasil, o preço do produto fosse baixar. "Começou a baixar? Começou a baixar. Eu já estou comendo picanha com cerveja. Obviamente, quem não come picanha pode comprar uma verdura saudável plantada pela agricultura familiar", disse.