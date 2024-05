Redução de PIS/Cofins fez energia elétrica recuar em 8 das 11 regiões no IPCA-15, aponta IBGE

A queda de 0,07% na energia elétrica residencial na prévia da inflação oficial em abril foi decorrente de reduções registradas em oito das 11 regiões pesquisadas no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), divulgado nesta sexta-feira, 26, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado do subitem figurou entre as principais surpresas ante as projeções para a inflação feitas por analistas do mercado financeiro.

Questionado pelo Broadcast, o IBGE informou que houve redução da alíquota do PIS/Cofins (que incide sobre a tarifa de energia elétrica) em algumas áreas onde o IPCA-15 é coletado. Esse seria o motivo das quedas na conta de luz em diferentes localidades, puxando para baixo a média global do subitem energia elétrica. "Em algumas áreas onde o IPCA-15 é coletado houve redução da alíquota do PIS / Cofins que incide sobre a tarifa de energia elétrica. Por isso, os índices recuaram nessas áreas, puxando para baixo o IPCA-15 desse subitem", explicou o instituto.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Apenas três regiões registraram aumentos de preços na energia elétrica residencial no IPCA-15 de abril: Rio de Janeiro (2,34%), Brasília (0,15%) e Curitiba (0,94%). Os oito locais investigados com reduções na conta de luz foram Recife (-0,54%), Belém (-1,12%), Salvador (-0,21%), São Paulo (-0,57%), Belo Horizonte (-0,32%), Goiânia (-0,97%), Porto Alegre (-0,76%) e Fortaleza (-0,77%).