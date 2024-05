Yellen: Inflação nos EUA está em trajetória de queda, não há evidências de pressão da economia

A secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, afirmou nesta quinta-feira, 25, que não está preocupada com o desempenho da inflação ou da economia americana, em entrevista à Reuters. Segundo Yellen, os números do Produto Interno Bruto (PIB) e da inflação de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) no primeiro trimestre estão em linha com os resultados do ano passado, ainda representando resiliência da economia e queda dos preços.

A autoridade nota que a "força subjacente" da atividade americana tem como base os componentes de demanda final, especialmente os gastos do consumidor e de investimentos. Questionada se isso poderia ser um problema para a inflação, Yellen negou.

"Temos um mercado de trabalho bom e resiliente, mas não vejo evidências de que ele esteja tão apertado a ponto de os salários pressionarem a inflação", disse. "Para mim, os dados demonstram que estamos em trajetória de queda da inflação até níveis normais."