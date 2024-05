Rodrigo Orair: Cashback a vulneráveis é viável pelo CadÚnico e expertise nos pagamentos

O diretor de programa da Secretaria Extraordinária de Reforma Tributária, Rodrigo Odair, disse nesta quinta-feira, 25, que a instituição do cashback para a população de baixa renda será viável em razão de o Brasil já ter o Cadastro Único (CadÚnico) e expertise no pagamento de programas sociais. O benefício será devido a famílias com renda mensal de até meio salário-mínimo, integrado ao CadÚnico. Segundo Odair, 73 milhões de pessoas estão no grupo de baixa renda no País, cerca de um terço da população brasileira.

As devoluções serão de 100% do CBS para a aquisição de botijão de gás (13kg), de 50% da CBS para as contas de luz, de água, esgoto e de gás encanado, e de 20% da CBS e do IBS sobre os demais produtos.

De acordo com Odair, nas cobranças que já vem em conta, o desconto virá embutido. Nos outros casos, há a modalidade de pagamento posterior e, por fim, a possibilidade de desconto na "boca do caixa", o que vai depender de o governo verificar se há como operacionalizar isso de forma generalizada, entre grandes e pequenos comerciantes. "Isso já acontece no Equador, mas precisamos saber se todos poderão adotar, para não privilegiar os grandes", disse.