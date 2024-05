Preço do Brent deve cair a US$ 84 este ano e a US$ 79 em 2025, prevê Banco Mundial

O preço do barril do Brent deve terminar o ano a US$ 84 por barril e recuar a US$ 79 por barril em 2025, de acordo com as mais recentes estimativas para os mercados de matérias-primas do Banco Mundial. Neste cenário, não são consideradas eventuais perturbações no fornecimento do petróleo causadas por conflitos geopolíticos.

Se o conflito no Oriente Médio se agravar ainda mais, o Brent poderá terminar 2024 a US$ 92, com impacto na inflação em nível mundial. Uma perturbação mais severa permitiria, inclusive, que os preços tocassem US$ 100 neste ano, o que elevaria a inflação global em 100 pontos-base.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O relatório indica também que os preços do cobre devem atingir novos picos neste ano, com alta de 4%, e se estabilizar em 2025.