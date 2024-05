Ouro fecha em alta, dúvidas sobre economia dos EUA e dólar fraco no exterior

O ouro fechou em alta nesta quinta-feira, 25, após dados mistos dos Estados Unidos levantarem dúvidas sobre o desempenho da economia americana e sobre a trajetória de juros do Federal Reserve (Fed).

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para junho fechou em alta de 0,18%, a US$ 2.342,50 a onça-troy.

Os preços do ouro foram apoiados neste pregão pelo crescimento mais lento do Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA, junto a persistência da inflação, no primeiro trimestre de 2024. Este cenário colocou em dúvida a precificação de cortes de juros do Fed a partir de setembro. Segundo a ferramenta de monitoramento do CME Group, a probabilidade de manutenção das taxas subiu de 30,2% ontem para 40,6% por volta do horário citado.