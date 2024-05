Lucro da International Paper cai para US$ 56 milhões no 1º trimestre

A International Paper teve lucro líquido de US$ 56 milhões no primeiro trimestre de 2024, bem menor do que o ganho de US$ 172 milhões apurado em igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira, 25.

Com ajustes, a fabricante norte-americana de papel e celulose garantiu lucro por ação de US$ 0,17 entre janeiro e março, abaixo do consenso de analistas consultados pela FactSet, de US$ 0,22.

Já a receita líquida somou US$ 4,62 bilhões no trimestre, caindo ante US$ 5,02 bilhões no mesmo intervalo de 2023, mas superou a previsão da FactSet, de US$ 4,5 bilhões.