Lucro da Bunge cai 61,4% e atinge US$ 244 milhões no 1º trimestre

A Bunge registrou lucro líquido de US$ 244 milhões (US$ 1,68 por ação) no primeiro trimestre de 2024, informou a empresa. O resultado representa uma redução de 61,4% ante lucro líquido de igual período do ano passado, de US$ 632 milhões (US$ 4,15 por ação).

Em base ajustada, o lucro líquido foi de US$ 3,04 por ação, ante US$ 3,26 obtido em igual intervalo de 2023. Mesmo mais baixo, o resultado ficou acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que esperavam lucro líquido ajustado de US$ 2,53 por ação.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A receita ficou abaixo do esperado pelo mercado para o trimestre, alcançando US$ 13,417 bilhões neste ano, ante US$ 15,328 bilhões no 1º trimestre de 2023. Analistas esperavam um recuo menor, com receita de US$ 13,96 bilhões.