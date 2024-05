Dólar volta a subir e supera R$ 5,15 com dado de inflação forte nos EUA

O dólar à vista apresentou alta moderada na sessão desta quinta-feira, 25, e voltou a superar a marca de R$ 5,15 no fechamento. A perspectiva de inflação ainda resistente nos Estados Unidos voltou a provocar avanço firme das taxas dos Treasuries, o que provocou nova rodada de depreciação de divisas latino-americanas, como o real e os pesos mexicano e colombiano.

A primeira leitura do PIB dos EUA no primeiro trimestre mostrou alta de 1,6%, bem abaixo da mediana de Projeções Broadcast (2,4%) e da expansão anualizada de 3,4% no quarto trimestre. Já o índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) acelerou de 1,4% no trimestre passado para 3,4% nos três primeiros meses de 2024 (taxa anualizada). O núcleo do PCE - que exclui alimentos e energia - acelerou de 2% para 3,7%.

"O PCE do primeiro trimestre veio bem acima das expectativas e serviu de gatilho para movimento de abertura das taxas de juros americanos e de alta do dólar. Isso aumentou a expectativa para o PCE de março amanhã e para a reação do Fomc na semana que vem", afirma o chefe da mesa de operações do C6 Bank, Felipe Garcia, em referência ao encontro do comitê de política monetária do Federal Reserve na próxima quarta-feira, 1º de maio.