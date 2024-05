Criptomoedas: Bitcoin avança, recuperando parte de perdas, com expectativa de maiores preços

O Bitcoin avançou hoje, se recuperando me parte de perdas recentes, em uma sessão na qual chegou a operar pressionado pela aversão a riscos no mercado, que derrubou o mercado de ações nos Estados Unidos. Por sua vez, ao final do pregão o ativo avançou, em um cenário no qual investidores seguem confiantes de um potencial de maiores valores.

Às 17h05 (de Brasília), o bitcoin era negociado em alta de 1,28%, em US$ 64.801,79, enquanto o ethereum tinha alta de 1,10%, em US$ 3.159,49, de acordo com a Binance.

Israel Buzaym, diretor de comunicação e especialista em criptomoedas do Bitybank, observa uma ligeira recuperação do Bitcoin, que subiu dos U$$ 61.000 registrados neste mês. No entanto, Buzaym ressalta que esse valor ainda está aquém das expectativas dos investidores e aponta para a ansiedade observada entre alguns. Ele também destaca a volatilidade no curto prazo, enquanto os fundamentos da rede Bitcoin permanecem inalterados.