Concurso Nacional Unificado: local de prova é divulgado; saiba como consultar

Provas ocorrerão no dia 5 de maio e candidatos podem ter acesso a mais informações na Área do Candidato. Concurso será aplicado em 228 cidades brasileiras

Além do local de prova, o documento conta com informações relacionadas ao número de inscrição , data e horas da provas , que serão aplicadas no dia 5 de maio.

Para as provas de conhecimentos básicos, realizadas no período matutino, os portões serão abertos aos candidatos às 7h30min (horário de Brasília).

No período vespertino, para as provas de questões específicas, os portões abrirão às 13h (horário de Brasília).

Para ter acesso ao Cartão de Confirmação de Inscrição, basta acessar a Área do Candidato, no mesmo site em que a inscrição foi realizada. Para realizar o procedimento, é necessário fazer login com os dados da conta do portal do Governo Federal (gov.br).

Segundo o MGI, é importante que os candidatos chequem todas as informações do cartão. Para solicitar correções, é necessário entrar em contato com a Fundação Cesgranrio pelo telefone 0800 701 2028.

Apesar de não ser obrigatório, é recomendado levar o cartão impresso no dia do certame. O candidato também deve levar o documento de identidade original com foto, conforme mencionado no edital do concurso. Não serão aceitas cópias do documento, mesmo autenticadas.

Nessa terça-feira, 23, o Governo divulgou novas regras de segurança para o dia das provas. Para evitar as fraudes, os candidatos não poderão sair do local com o caderno de provas.

Nas salas onde os exames serão aplicados, também haverá a coleta de digitais e exame grafológico para a realização da biometria.