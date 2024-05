Bolsas da Ásia fecham mistas, com realização de lucros e cautela antes do BoJ

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 25/04/2024 - As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quinta-feira, com algumas delas realizando lucros após ganhos recentes e em clima de cautela antes do anúncio de política monetária do Banco do Japão (BoJ).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Liderando perdas na Ásia, o índice japonês Nikkei caiu 2,16% em Tóquio, a 37.628,48 pontos, enquanto investidores aguardam a decisão de juros do BoJ, que será anunciada na virada de hoje para sexta-feira (26). No mês passado, o BC japonês elevou juros pela primeira vez em 17 anos, mas sinalizou que não teria pressa de apertar ainda mais sua política monetária. Desde então, o iene vem renovando mínimas em mais de três décadas em relação ao dólar.