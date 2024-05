Ao Vivo: veja detalhes da regulamentação da Reforma Tributária

Entrega do projeto de regulamentação da Reforma Tributária à Câmara dos Deputados ocorreu na noite de quarta-feira, 24. Crédito: Diogo Zacarias/Ministério da Fazenda

Quatro meses após a promulgação da reforma tributária, o governo entregou o primeiro projeto de lei complementar com a regulamentação dos tributos sobre o consumo à Câmara dos Deputados na noite de quarta-feira, 24. O tema está sendo discutido ao vivo nesta quinta-feira, 25, em coletiva técnica com representantes do governo. Acompanhe ao vivo a coletiva abaixo: Clique aqui para seguir o novo canal de Economia O POVO no WhatsApp A proposta prevê alíquota padrão do Imposto sobre Valor Adicionado (IVA) de 26,5%, podendo variar entre 25,7% e 27,3%, informou o secretário extraordinário da Reforma Tributária, Bernard Appy. Atualmente, os bens e os serviços brasileiros pagam, em média, 34% de tributos federais, estaduais e municipais. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Appy afirmou, na coletiva, que os artigos da regulamentação foram redigidos conjuntamente com os Estados e municípios. "A gente chegou a ter um grau de consenso muito grande sobre os temas, sobraram poucos tópicos dos quais não foi possível obter consenso. Eu diria que quase 90% dos temas discutidos foram acordados com todo mundo."

"Nós não só trabalhamos com os Estados e Municípios, nós recebemos muitas contribuições do setor privado, que foram consideradas nesses processos. Nós estamos falando de mais de 200 envios de comentários e sugestões pelas entidades do setor privado. Mais de 70 instituições do setor privado foram ouvidas", acrescentou. Apesar disso, o secretário destacou que, se houvesse tido mais tempo, os temas seriam colocados em consulta pública para receber comentários. "Mas não dava tempo de fazer isso, e isso não significa que o setor privado não foi ouvido, não foi consultado, porque foi." Entenda o que muda Com 306 páginas e cerca de 500 artigos, o projeto de lei complementar precisa de maioria absoluta, 257 votos, para ser aprovado. Em pronunciamento no Salão Verde da Câmara dos Deputados, Haddad disse ter recebido o compromisso de Lira de votar a proposta no plenário da Casa até o recesso legislativo do meio do ano, previsto para a metade de julho.

“As pessoas podem se assustar um pouco. São cerca de 300 páginas e 500 artigos, mas isso substitui uma infinidade de leis que estão sendo revogadas e substituídas por um dos sistemas tributários que será um dos mais modernos do mundo”, declarou o ministro. Segundo Haddad, a alíquota média pode ficar menor que os 26,5% estimados porque o sistema tributário brasileiro será completamente digitalizado, o que coíbe fraudes e aumenta a base de arrecadação. “Haverá a combinação virtuosa entre dois elementos dessa reforma. O primeiro é a adoção de um imposto de valor agregado, que substitui vários impostos. O segundo elemento é que teremos um sistema tributário totalmente digital. Com a ampliação da base de contribuintes, poderemos ter uma alíquota mais razoável”, comentou o ministro. Outros benefícios apontados por Haddad são o fim da cumulatividade (cobrança em cascata) dos tributos e a não exportação de impostos. “Mesmo com as exceções que a emenda constitucional trouxe, a alíquota pode ser reduzida [em relação a hoje]. Os investimentos no Brasil serão desonerados, as exportações serão desoneradas, os produtos mais populares, sejam alimentos, sejam produtos industrializados consumidos pelos mais pobres, terão um preço melhor”, completou Haddad. Senado Após a entrega do projeto na Câmara, Haddad foi entregar um exemplar impresso na residência oficial do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Nesta quinta-feira (25), às 10h, o secretário Appy e técnicos da pasta darão entrevista coletiva para explicar os detalhes da regulamentação da reforma tributária.