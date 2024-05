Quando não há entendimento, vai a voto, diz Lira sobre vetos

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), disse nesta quarta-feira, 24, que falta acordo para poucos dos vetos do governo que precisam ser analisados pelo Congresso, e que eles deveriam ser votados mesmo sem um entendimento. Lira deu as declarações em um debate sobre a pauta econômica organizado pela Confederação das Associações Empresariais e Comerciais do Brasil (CACB), em Brasília. Ele disse que, antes de ir ao evento, participou de uma reunião sobre o assunto e que "não estava fácil" chegar a um acordo.

"Quando não é possível chegar a um acordo, como agora na discussão da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, houve 35 vetos... Mas, a princípio, só tínhamos discordância em três assuntos. Os outros 32, por certo, vai haver entendimento, mas esses três, não há entendimento. E quando não há entendimento, vai a voto", declarou o presidente da Câmara.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Congresso tem sessão marcada para esta quarta-feira para analisar os vetos do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Estão pautados vetos presidenciais relativos a diferentes matérias. O governo está tentando adiar a sessão para ganhar tempo e negociar mais. Se a deliberação for nesta quarta, há chances de o Planalto sofrer derrotas.