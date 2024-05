Lucro da Vale fica 9% abaixo do primeiro trimestre comparado ao mesmo período de 2023; entenda

O Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado ficou em US$ 3,438 bilhões, resultado 7% abaixo do registrado no primeiro período de 2023 e 47% menor na comparação com os três meses imediatamente anteriores.

A Vale apresentou lucro líquido de US$ 1,679 bilhão no primeiro trimestre deste ano, queda de 9% ante igual período de 2023 e 31% a menos na comparação trimestral.

As receitas líquidas no primeiro trimestre de 2024 somaram US$ 8,459 bilhões, estável ante igual período do ano anterior. Na comparação trimestral, quando a cifra anterior foi de US$ 13,054 bilhões, houve recuo de 35%.