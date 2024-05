Huawei tem novo presidente no Brasil

A multinacional chinesa Huawei anunciou uma troca no seu comando no Brasil, com a chegada do executivo Gao Kexin para ocupar a presidência local no lugar de Sun Baocheng. Segundo a companhia, essa mudança faz parte das políticas de rotação de líderes feitas periodicamente.

O engenheiro Gao Kexin entrou na Huawei em 2007, quando ocupou o cargo de vice-presidente do grupo em Camarões, na África. Em 2016, exerceu o cargo de CEO da Huawei Filipinas, na Ásia. Entre 2018 e 2023, ocupou diferentes posições na sede da empresa na China e, agora, chega ao Brasil.

"Estou muito honrado com a oportunidade de liderar a Huawei no Brasil. Nosso compromisso é ajudar o país a realizar seu pleno desenvolvimento econômico e social por meio da transformação digital e energética de sua economia e indústria", afirmou o novo presidente, em nota, declarando que sabe do sucesso da implantação da conectividade 5G e dos desafios que ainda existem para um alcance universal. "Mas, estamos aqui para apoiar esse processo."